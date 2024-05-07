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Си Цзиньпин напомнил о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде

Ведомости

Китай не забудет об атаке авиации НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 г., заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербского издания Politika.

«25 лет назад НАТО подвергла бомбардировке посольство Китая в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста, а именно госпожа Шао Юньхуань, господин Сюй Синху и его жена Чжу Ин. Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ ценит мир, но он никогда не допустит повторения такой трагической истории» – говорится в материале.

24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировку Югославии, завершившуюся 10 июня того же года. В результате операции альянса погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000. Атаке подверглось и посольство КНР в Белграде, погибли трое человек, 21 человек получил ранения. Руководство НАТО назвало целью операции предотвращение геноцида албанского населения в Косове.

В марте 2024 г. парламент РФ поддержали обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 25-й годовщиной бомбардировки Югославии.

Парламентарии призвали осудить военную операцию стран НАТО против Югославии, а также «противодействовать попыткам искажения исторической правды о трагических событиях 1999 г. в интересах коллективного Запада, принять меры по привлечению государств – членов Организации Североатлантического договора к международно-правовой ответственности за агрессию против Союзной Республики Югославии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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