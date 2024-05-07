Си Цзиньпин напомнил о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде
Китай не забудет об атаке авиации НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 г., заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербского издания Politika.
«25 лет назад НАТО подвергла бомбардировке посольство Китая в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста, а именно госпожа Шао Юньхуань, господин Сюй Синху и его жена Чжу Ин. Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ ценит мир, но он никогда не допустит повторения такой трагической истории» – говорится в материале.
24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировку Югославии, завершившуюся 10 июня того же года. В результате операции альянса погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000. Атаке подверглось и посольство КНР в Белграде, погибли трое человек, 21 человек получил ранения. Руководство НАТО назвало целью операции предотвращение геноцида албанского населения в Косове.
В марте 2024 г. парламент РФ поддержали обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 25-й годовщиной бомбардировки Югославии.
Парламентарии призвали осудить военную операцию стран НАТО против Югославии, а также «противодействовать попыткам искажения исторической правды о трагических событиях 1999 г. в интересах коллективного Запада, принять меры по привлечению государств – членов Организации Североатлантического договора к международно-правовой ответственности за агрессию против Союзной Республики Югославии».