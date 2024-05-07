Си Цзиньпин напомнил о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде

«25 лет назад НАТО подвергла бомбардировке посольство Китая в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста, а именно госпожа Шао Юньхуань, господин Сюй Синху и его жена Чжу Ин. Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ ценит мир, но он никогда не допустит повторения такой трагической истории» – говорится в материале.