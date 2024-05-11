Трамп заявил, что не рассматривает Хейли на пост вице-президента
Экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опроверг заявления СМИ о том, что он рассматривает экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в качестве претендента на пост вице-президента.
«Никки Хейли не рассматривается на место вице-президента, но я желаю ей всего хорошего», – написал он.
Ранее 11 мая портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предвыборный штаб Трампа рассматривает Хейли в качестве кандидата на должность вице-президента.
Хейли, как и Трамп, состоит в республиканской партии. 14 февраля 2023 г. она выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента США. 7 марта текущего года Хейли сообщила, что покидает президентскую гонку. Данное решение было связано с результатами «супервторника»: Трамп лидировал в 12 из 15 штатов, где проходили праймериз и кокусы республиканской партии, а Хейли победила только в штате Вермонт.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили текущий президент США Джо Байден и Трамп. Согласно опросам Gallup, в марте рейтинг одобрения Байдена составлял 40%, а в феврале – 38%.