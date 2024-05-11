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Трамп заявил, что не рассматривает Хейли на пост вице-президента

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опроверг заявления СМИ о том, что он рассматривает экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в качестве претендента на пост вице-президента.

«Никки Хейли не рассматривается на место вице-президента, но я желаю ей всего хорошего», – написал он.

Ранее 11 мая портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предвыборный штаб Трампа рассматривает Хейли в качестве кандидата на должность вице-президента.

Хейли, как и Трамп, состоит в республиканской партии. 14 февраля 2023 г. она выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента США. 7 марта текущего года Хейли сообщила, что покидает президентскую гонку. Данное решение было связано с результатами «супервторника»: Трамп лидировал в 12 из 15 штатов, где проходили праймериз и кокусы республиканской партии, а Хейли победила только в штате Вермонт.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили текущий президент США Джо Байден и Трамп. Согласно опросам Gallup, в марте рейтинг одобрения Байдена составлял 40%, а в феврале – 38%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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