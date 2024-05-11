Трамп заявил, что не рассматривает Хейли на пост вице-президента

Хейли, как и Трамп, состоит в республиканской партии. 14 февраля 2023 г. она выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента США. 7 марта текущего года Хейли сообщила, что покидает президентскую гонку. Данное решение было связано с результатами «супервторника»: Трамп лидировал в 12 из 15 штатов, где проходили праймериз и кокусы республиканской партии, а Хейли победила только в штате Вермонт.