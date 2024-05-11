Эксперт объяснил перестановки в руководстве правительства
В руководстве будущего правительства будут точечные изменения, следует из предложений, которые премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму вечером 11 мая. 12 мая по вопросам кадров пройдут консультации в комитетах Госдумы, а 13 мая палата утвердит вице-премьеров, на следующий день будут обсуждаться министры. «Назначение [и. о. министра промышленности и торговли, вице-премьера Дениса] Мантурова первым вице-премьером подчеркивает важность приоритетов технологического лидерства», – заявил «Ведомостям» первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.
«Одновременно, – считает эксперт, – это позволит и сохранить преемственность при новом министре промышленности, и вести еще более активную работу по всем критическим направлениям промышленности». На должность министра был предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Новый министр промышленности Алиханов имеет опыт работы в этой сфере и на федеральном [в Минпромторге], и региональном уровне – в том числе занимался ОЭЗ в Калининграде», – говорит Копейкин.
Предложения по кадровому составу социально-экономического блока правительства отражают преемственность, считает Копейкин. По его словам, это должно служить подтверждением слов Мишустина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что «пауз в работе правительства не будет» (встреча прошла 10 мая). Предложения действительно не предполагают кадровых изменений в социальном блоке.
«Минздрав, Минтруд и Минкульт и далее будет курировать [в статусе вице-премьера] Татьяна Голикова, обладающая огромным опытом в области социальной сферы и работы институтов поддержки, – отмечает Копейкин. – Демография и поддержка семей с детьми – важнейшие приоритеты, сформулированные в указе президента "О национальных целях развития", и в этих сферах следует ждать продолжения активной работы, уже приведшей к заметному росту продолжительности жизни, снижению уровня бедности и ряду других позитивных результатов».
Расширение на весь экономический блок полномочий Александра Новака, в качестве вице-премьера курировавшего одну из важнейших отраслей российской экономики (ТЭК. – «Ведомости»), «также будет способствовать слаженной работе», заявил эксперт. Речь идет о части полномочий, которые были у первого вице-премьера Андрея Белоусова, не получившего переназначения в правительство. «Предложение продолжить работу в обновленном правительстве, сделанное Максиму Решетникову, отражает результаты работы в крайне непростых условиях. Немалая часть экономических успехов прошлых лет – результаты работы Минэка по поддержке инвестиционных процессов и предпринимательства», – добавил Копейкин.
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства вечером 11 мая. Ранее указ о структуре Белого дома (она в целом сохранена, в ней 10 вице-премьеров, включая одного первого и одного вице-премьера, одного вице-премьера – полпреда в Дальневосточном федеральном округе, а также вице-премьера – главу аппарата Белого дома) подписал Путин.