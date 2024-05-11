Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Эксперт объяснил перестановки в руководстве правительства

Ведомости

В руководстве будущего правительства будут точечные изменения, следует из предложений, которые премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму вечером 11 мая. 12 мая по вопросам кадров пройдут консультации в комитетах Госдумы, а 13 мая палата утвердит вице-премьеров, на следующий день будут обсуждаться министры. «Назначение [и. о. министра промышленности и торговли, вице-премьера Дениса] Мантурова первым вице-премьером подчеркивает важность приоритетов технологического лидерства», – заявил «Ведомостям» первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

«Одновременно, – считает эксперт, – это позволит и сохранить преемственность при новом министре промышленности, и вести еще более активную работу по всем критическим направлениям промышленности». На должность министра был предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Новый министр промышленности Алиханов имеет опыт работы в этой сфере и на федеральном [в Минпромторге], и региональном уровне – в том числе занимался ОЭЗ в Калининграде», – говорит Копейкин.

Предложения по кадровому составу социально-экономического блока правительства отражают преемственность, считает Копейкин. По его словам, это должно служить подтверждением слов Мишустина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что «пауз в работе правительства не будет» (встреча прошла 10 мая). Предложения действительно не предполагают кадровых изменений в социальном блоке.

«Минздрав, Минтруд и Минкульт и далее будет курировать [в статусе вице-премьера] Татьяна Голикова, обладающая огромным опытом в области социальной сферы и работы институтов поддержки, – отмечает Копейкин. – Демография и поддержка семей с детьми – важнейшие приоритеты, сформулированные в указе президента "О национальных целях развития", и в этих сферах следует ждать продолжения активной работы, уже приведшей к заметному росту продолжительности жизни, снижению уровня бедности и ряду других позитивных результатов».

Расширение на весь экономический блок полномочий Александра Новака, в качестве вице-премьера курировавшего одну из важнейших отраслей российской экономики (ТЭК. – «Ведомости»), «также будет способствовать слаженной работе», заявил эксперт. Речь идет о части полномочий, которые были у первого вице-премьера Андрея Белоусова, не получившего переназначения в правительство. «Предложение продолжить работу в обновленном правительстве, сделанное Максиму Решетникову, отражает результаты работы в крайне непростых условиях. Немалая часть экономических успехов прошлых лет – результаты работы Минэка по поддержке инвестиционных процессов и предпринимательства», – добавил Копейкин.

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства вечером 11 мая. Ранее указ о структуре Белого дома (она в целом сохранена, в ней 10 вице-премьеров, включая одного первого и одного вице-премьера, одного вице-премьера – полпреда в Дальневосточном федеральном округе, а также вице-премьера – главу аппарата Белого дома) подписал Путин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных