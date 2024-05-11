Эксперт объяснил перестановки в руководстве правительства

«Одновременно, – считает эксперт, – это позволит и сохранить преемственность при новом министре промышленности, и вести еще более активную работу по всем критическим направлениям промышленности». На должность министра был предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Новый министр промышленности Алиханов имеет опыт работы в этой сфере и на федеральном [в Минпромторге], и региональном уровне – в том числе занимался ОЭЗ в Калининграде», – говорит Копейкин.