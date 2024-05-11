Женщина погибла при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Белгород и Белгородский район попали под массированный обстрел со стороны ВСУ, один человек погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ранения получили 29 человек, включая одного ребенка.
«К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. <...> По предварительной информации, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода», – написал он.
Гладков сообщил, что в Белгороде повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах от прямых попаданий. Всего 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта получили различные повреждения. Также повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городской больнице №2, детской областной клинической больнице, центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школе №41.
От прямых попаданий снарядов загорелись шесть автомобилей, всего поврежден 21 автомобиль.
Вечером 11 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 12 реактивных снарядов, обстрел со стороны ВСУ производился с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.