Женщина погибла при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ

Гладков сообщил, что в Белгороде повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах от прямых попаданий. Всего 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта получили различные повреждения. Также повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городской больнице №2, детской областной клинической больнице, центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школе №41.