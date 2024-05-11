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Женщина погибла при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ

Ведомости

Белгород и Белгородский район попали под массированный обстрел со стороны ВСУ, один человек погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ранения получили 29 человек, включая одного ребенка.

«К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. <...> По предварительной информации, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода», – написал он.

Гладков сообщил, что в Белгороде повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах от прямых попаданий. Всего 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта получили различные повреждения. Также повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городской больнице №2, детской областной клинической больнице, центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школе №41.

От прямых попаданий снарядов загорелись шесть автомобилей, всего поврежден 21 автомобиль.

Вечером 11 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 12 реактивных снарядов, обстрел со стороны ВСУ производился с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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