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В Тбилиси прошла масштабная акция против закона об иноагентах

Ведомости

В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах, сообщает «РИА Новости». Агентство Reuters утверждает, что в нем участвовало 50 000 человек.

Протестующие собрались на площади Европы в центре Тбилиси. Акция началась вечером 11 мая, ее организаторами выступили неправительственные организации, пишет «РИА Новости».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие законопроекта никак не повляет на внешнеполитический курс страны, в том числе на интаграцию в Евросоюз и НАТО, которая «определялась как конституционная задача правительства». Об этом сообщает «РИА Новости».

10 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что депутаты парламента рассмотрят законопроект в третьем и окончательном чтении на следующей неделе. Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили 7 мая говорил, что документ будет поставлен на голосование в третьем чтении 13 мая, оно предусматривает только редакционные поправки.

С 17 апреля – даты принятия законопроекта в первом чтении – в Тбилиси шли антиправительственные протесты. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Критики из стана оппозиции также сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. США и ЕС призывают не принимать этот законопроект, а президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. При этом в Грузии также проходили мероприятия и в поддержку принятия данного законопроекта.

1 мая парламент Грузии принял законопроект во втором чтении, его поддержали 83 проправительственных депутата. Рассмотрение инициативы в третьем чтении пройдет через две недели, сообщал тогда Кобахидзе. По словам премьера, законопроект будет принят, несмотря на продолжающиеся протесты, а принятие инициативы приблизит страну к ЕС.

В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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