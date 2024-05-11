В Тбилиси прошла масштабная акция против закона об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах, сообщает «РИА Новости». Агентство Reuters утверждает, что в нем участвовало 50 000 человек.
Протестующие собрались на площади Европы в центре Тбилиси. Акция началась вечером 11 мая, ее организаторами выступили неправительственные организации, пишет «РИА Новости».
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие законопроекта никак не повляет на внешнеполитический курс страны, в том числе на интаграцию в Евросоюз и НАТО, которая «определялась как конституционная задача правительства». Об этом сообщает «РИА Новости».
10 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что депутаты парламента рассмотрят законопроект в третьем и окончательном чтении на следующей неделе. Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили 7 мая говорил, что документ будет поставлен на голосование в третьем чтении 13 мая, оно предусматривает только редакционные поправки.
С 17 апреля – даты принятия законопроекта в первом чтении – в Тбилиси шли антиправительственные протесты. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Критики из стана оппозиции также сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. США и ЕС призывают не принимать этот законопроект, а президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. При этом в Грузии также проходили мероприятия и в поддержку принятия данного законопроекта.
1 мая парламент Грузии принял законопроект во втором чтении, его поддержали 83 проправительственных депутата. Рассмотрение инициативы в третьем чтении пройдет через две недели, сообщал тогда Кобахидзе. По словам премьера, законопроект будет принят, несмотря на продолжающиеся протесты, а принятие инициативы приблизит страну к ЕС.
В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).