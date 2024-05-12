Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams, подбитый российскими войсками в зоне спецоперации на Украине. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
«Естественно, технику смотрели», – сказал он, добавив, что предметного разговора на эту тему пока не было.
Бойцы группировки «Центр» эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams, сообщил в конце апреля начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Танк ранее доставили на выставку трофейного вооружения, которое российские войска захватили в ходе спецоперации на Украине. Она открылась 1 мая на Поклонной горе в Москве и будет работать в течение месяца. На выставку привезли также немецкую БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, турецкий броневик Kirpi BMC 350 и другую трофейную технику.
По информации Минобороны России, на Поклонной горе представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.
США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams в январе 2023 г. В сентябре The New York Times сообщила, что первые американские танки были доставлены на территорию Украины. В феврале 2024 г. Abrams были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Тогда же сообщалось об уничтожении первого американского танка. На заседании коллегии Минобороны России 23 апреля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в общей сложности с начала 2024 г. были уничтожены четыре Abrams.