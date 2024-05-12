Посол Канады заявил об ухудшении отношений между Оттавой и Москвой
Российско-канадские отношения находятся в самой худшей точке за всю историю. Об этом заявила посол Канады в Москве Сара Тейлор в интервью телеканалу CBC.
«Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю», – сказала она.
Главным фактором ухудшения отношений она назвала конфликт на Украине. Посол считает, что санкции однажды окажут «влияние на российскую экономику».
23 февраля Канада ввела новые антироссийские санкции, под них попали 10 физических лиц и около 150 юридических. Среди попавших под новые санкции Канады – крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма», производитель судового оборудования и средств технологического оснащения для судостроения ПАО «Пролетарский завод» и др.
Спустя месяц, 22 марта, Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады. В их число попали экс-министр юстиции Канады Алан Рок, вице-президент Украинской канадской ассоциации Юкона Эйлин Мельничак, епископ украинской греко-католической епархии Торонто Брайан Байда, президент научного сообщества им. Тараса Шевченко в Канаде Марта Дичок.
В МИД РФ пояснили, что в реестр попали лица, «деятельно вовлеченные по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН-УПА и дивизии «Галичина».