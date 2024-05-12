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Посол Канады заявил об ухудшении отношений между Оттавой и Москвой

Ведомости

Российско-канадские отношения находятся в самой худшей точке за всю историю. Об этом заявила посол Канады в Москве Сара Тейлор в интервью телеканалу CBC. 

«Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю», – сказала она.

Главным фактором ухудшения отношений она назвала конфликт на Украине. Посол считает, что санкции однажды окажут «влияние на российскую экономику».

23 февраля Канада ввела новые антироссийские санкции, под них попали 10 физических лиц и около 150 юридических. Среди попавших под новые санкции Канады – крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма», производитель судового оборудования и средств технологического оснащения для судостроения ПАО «Пролетарский завод» и др.

Спустя месяц, 22 марта, Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады. В их число попали экс-министр юстиции Канады Алан Рок, вице-президент Украинской канадской ассоциации Юкона Эйлин Мельничак, епископ украинской греко-католической епархии Торонто Брайан Байда, президент научного сообщества им. Тараса Шевченко в Канаде Марта Дичок.

В МИД РФ пояснили, что в реестр попали лица, «деятельно вовлеченные по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН-УПА и дивизии «Галичина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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