Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Силуанова на должность министра финансов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее внес в Госдуму предложения о новом составе правительства. Как следует из подписанного президентом указа, в его структуру, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. 13 мая депутаты нижней палаты, как стало известно ранее, рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.
И. о. главы Минфина ранее заявил, что на следующей неделе Министерство финансов обсудит предложения по изменению налоговой системы. В ответ на вопрос «РИА Новости» Силуанов сообщил, что все будет обсуждаться с бизнесом и парламентом.