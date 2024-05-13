Польша выделит около $375 млн на укрепление границы с Белоруссией
Власти Польши выделят 1,5 млрд злотых (порядка $375 млн) на укрепление заграждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик, передает Польское агентство печати.
«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 млрд злотых, и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», – подчеркнул он.
Томчик пояснил, что этот шаг связан с проблемой миграции и не имеет «военного контекста». По его словам, укрепление заграждения сделает его «непроходимым». Он добавил, что Польша сталкивается с «огромной угрозой со стороны Белоруссии», поэтому власти не могут допустить, чтобы заграждение на границе было фикцией.
11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале работы по укреплению восточных границ страны. Укрепления будут построены вдоль всей восточной границы.
Польша столкнулась с миграционным кризисом на польско-белорусской границе весной 2021 г. Ситуация вновь обострилась осенью того же года. Тогда польские власти нарастили численность военных на границе и ввели режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. После этого Варшава возвела забор на границе с республикой, его строительство завершилось летом 2022 г.