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Польша выделит около $375 млн на укрепление границы с Белоруссией

Ведомости

Власти Польши выделят 1,5 млрд злотых (порядка $375 млн) на укрепление заграждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик, передает Польское агентство печати.

«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 млрд злотых, и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», – подчеркнул он.

Томчик пояснил, что этот шаг связан с проблемой миграции и не имеет «военного контекста». По его словам, укрепление заграждения сделает его «непроходимым». Он добавил, что Польша сталкивается с «огромной угрозой со стороны Белоруссии», поэтому власти не могут допустить, чтобы заграждение на границе было фикцией.

11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале работы по укреплению восточных границ страны. Укрепления будут построены вдоль всей восточной границы.

Польша столкнулась с миграционным кризисом на польско-белорусской границе весной 2021 г. Ситуация вновь обострилась осенью того же года. Тогда польские власти нарастили численность военных на границе и ввели режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. После этого Варшава возвела забор на границе с республикой, его строительство завершилось летом 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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