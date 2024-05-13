Польша выделит около $375 млн на укрепление границы с Белоруссией

Томчик пояснил, что этот шаг связан с проблемой миграции и не имеет «военного контекста». По его словам, укрепление заграждения сделает его «непроходимым». Он добавил, что Польша сталкивается с «огромной угрозой со стороны Белоруссии», поэтому власти не могут допустить, чтобы заграждение на границе было фикцией.