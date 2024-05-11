Власти Польши заявили о начале работ по укреплению границы с Белоруссией

Минобороны Польши в марте предупредило, что увеличит численность войск на восточных границах по соображениям национальной безопасности. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в 2024 г., по его данным, было более 2300 попыток незаконного пересечения польской границы. В сентябре 2023 г. польские власти объявили тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг.