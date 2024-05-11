Власти Польши заявили о начале работ по укреплению границы с Белоруссией
Правительство Польши начало работы по укреплению восточных границ страны, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на границе с Белоруссией после встречи с офицерами и солдатами пограничной службы. Слова премьера приводит Polsatnews.
«Мы не будем экономить на безопасности Польши», – заявил Туск, добавив, что «лимита средств на эти цели нет».
Укрепления будут построены вдоль всей восточной границы, сообщил премьер. По его словам, такое решение принято из-за «давления режима» президента соседней республики Александра Лукашенко и растущей угрозы, возникшей в результате российско-украинского конфликта и и «неопределенной геополитической ситуации».
«Это внутренняя граница не только Польши, но и ЕС, поэтому я не сомневаюсь, что вся Европа должна будет, и я знаю, что мы этого добьемся, инвестировать в восточную границу Польши, – добавил Туск.
Минобороны Польши в марте предупредило, что увеличит численность войск на восточных границах по соображениям национальной безопасности. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в 2024 г., по его данным, было более 2300 попыток незаконного пересечения польской границы. В сентябре 2023 г. польские власти объявили тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг.
8 февраля заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Неверовский заявил, что строительство новых объектов стран НАТО на границе с Белоруссией вызывает опасения в Минске. ВС республики позднее сообщили, что воинские части и подразделения объединенных вооруженных сил НАТО, в том числе на территории стран Балтии и Польши, занимаются оперативной и боевой подготовкой.