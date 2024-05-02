Польские пограничники были ранены камнями на границе с Белоруссией
Нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией: камнями в лицо были ранены сотрудник погранслужбы и солдат. Об этом сообщается на сайте погранслужбы Польши.
«Вчера (1 мая) польские патрули дважды подверглись нападению. Во время одного из нападений офицеру пограничной службы попали камнем в лицо, и потребовалось медицинское вмешательство. Во время другого инцидента солдата ударили камнем по лицу», – говорится в сообщении.
За последние три дня польские пограничники зарегистрировали 469 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Всего в апреле 2024 г. было зафиксировано более 5300 попыток незаконного пересечения границы между двумя государствами.
Весной 2021 г. Польша столкнулась с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Ситуация вновь обострилась осенью того же года. Тогда польские власти нарастили численность военных на границе и ввели режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. После этого Варшава возвела забор на границе с Белоруссией, строительство завершилось летом 2022 г.
О нападении нелегальных мигрантов на польских пограничников при попытке пересечь польско-белорусскую границу также сообщалось в марте 2023 г.