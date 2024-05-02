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Польские пограничники были ранены камнями на границе с Белоруссией

Ведомости

Нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией: камнями в лицо были ранены сотрудник погранслужбы и солдат. Об этом сообщается на сайте погранслужбы Польши.

«Вчера (1 мая) польские патрули дважды подверглись нападению. Во время одного из нападений офицеру пограничной службы попали камнем в лицо, и потребовалось медицинское вмешательство. Во время другого инцидента солдата ударили камнем по лицу», – говорится в сообщении.

За последние три дня польские пограничники зарегистрировали 469 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Всего в апреле 2024 г. было зафиксировано более 5300 попыток незаконного пересечения границы между двумя государствами.

Весной 2021 г. Польша столкнулась с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Ситуация вновь обострилась осенью того же года. Тогда польские власти нарастили численность военных на границе и ввели режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. После этого Варшава возвела забор на границе с Белоруссией, строительство завершилось летом 2022 г. 

О нападении нелегальных мигрантов на польских пограничников при попытке пересечь польско-белорусскую границу также сообщалось в марте 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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