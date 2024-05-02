Польские пограничники были ранены камнями на границе с Белоруссией

Весной 2021 г. Польша столкнулась с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Ситуация вновь обострилась осенью того же года. Тогда польские власти нарастили численность военных на границе и ввели режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. После этого Варшава возвела забор на границе с Белоруссией, строительство завершилось летом 2022 г.