Польские пограничники сообщили о нападении мигрантов на границе с Белоруссией

Погранохрана сообщила, что за день до этого, 27 марта, в Польшу из Белоруссии пытались нелегально попасть 89 человек. Уточняется, что 12 из них отступили вглубь Белоруссии, а остальные были задержаны. Кроме того, через реку Источанку на территорию Польши пытались незаконно проникнуть 9 граждан Сирии, еще 22 сирийца были задержаны в районе Беловежской пущи, утверждает ведомство.