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Политика

Польские пограничники сообщили о нападении мигрантов на границе с Белоруссией

Ведомости

Нелегальные мигранты при попытке пересечь польско-белорусскую границу напали на польских пограничников. Об этом сообщила пограничная охрана страны в Twitter.

«Вчера на участке погранохраны в Дубице Церкевне польские патрули были атакованы группой мужчин с белорусской стороны. Иностранцы были недовольны, что польская граница охраняется. Они бросали камни и ветки», — говорится в сообщении. 

Ведомство утверждает, что мужчины якобы оказались у границы «с разрешения белорусских спецслужб». Также в Twitter было опубликовано видео инцидента. В ролике неизвестные со стороны Белоруссии кидают камни в забор на границе двух стран. Пограничники в этот момент защищаются при помощи противоударного щита.

Погранохрана сообщила, что за день до этого, 27 марта, в Польшу из Белоруссии пытались нелегально попасть 89 человек. Уточняется, что 12 из них отступили вглубь Белоруссии, а остальные были задержаны. Кроме того, через реку Источанку на территорию Польши пытались незаконно проникнуть 9 граждан Сирии, еще 22 сирийца были задержаны в районе Беловежской пущи, утверждает ведомство. 

Польша столкнулась с миграционным кризисом на польско-белорусской границе весной 2021 г. Ситуация вновь обострилась осенью того же года. Тогда польские власти нарастили численность военных на границе и ввели режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. После этого Варшава возвела забор на границе с Белоруссией, строительство завершилось летом 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных