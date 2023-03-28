Польские пограничники сообщили о нападении мигрантов на границе с Белоруссией
Нелегальные мигранты при попытке пересечь польско-белорусскую границу напали на польских пограничников. Об этом сообщила пограничная охрана страны в Twitter.
«Вчера на участке погранохраны в Дубице Церкевне польские патрули были атакованы группой мужчин с белорусской стороны. Иностранцы были недовольны, что польская граница охраняется. Они бросали камни и ветки», — говорится в сообщении.
Ведомство утверждает, что мужчины якобы оказались у границы «с разрешения белорусских спецслужб». Также в Twitter было опубликовано видео инцидента. В ролике неизвестные со стороны Белоруссии кидают камни в забор на границе двух стран. Пограничники в этот момент защищаются при помощи противоударного щита.
Погранохрана сообщила, что за день до этого, 27 марта, в Польшу из Белоруссии пытались нелегально попасть 89 человек. Уточняется, что 12 из них отступили вглубь Белоруссии, а остальные были задержаны. Кроме того, через реку Источанку на территорию Польши пытались незаконно проникнуть 9 граждан Сирии, еще 22 сирийца были задержаны в районе Беловежской пущи, утверждает ведомство.
Польша столкнулась с миграционным кризисом на польско-белорусской границе весной 2021 г. Ситуация вновь обострилась осенью того же года. Тогда польские власти нарастили численность военных на границе и ввели режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. После этого Варшава возвела забор на границе с Белоруссией, строительство завершилось летом 2022 г.