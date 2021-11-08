Газета
Политика

Пограничники Белоруссии заявили о движении группы беженцев к границе с Польшей

Ведомости

Большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу, передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников. По данным издания, мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил о движении многочисленной группы беженцев по территории республики по направлению к польской границе. 

«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном 8 ноября. В погранкомитете заверили, что принимают «необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений» и безопасности колонны мигрантов.

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором несколько сотен человек идут с детьми и вещами по трассе.

Станислава Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, заявил, что в Варшаве фиксируют подготовку массового штурма мигрантами границы со стороны Белоруссии. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сказал, что военные «готовы к любому сценарию» и намерены обеспечить «жесткую защиту границы». По словам главы минобороны Польши Мариуша Блащака, на границе дежурят более 12 000 польских солдат.

Число нелегалов, пытающихся проникнуть в Польшу, а также Латвию и Литву, с территории Белоруссии, значительно выросло в текущем году на фоне очередного обострения отношений между Минском и Брюсселем. С начала года только польский участок белорусской границы пытались пересечь более 30 000 беженцев.

Польша в сентябре ввела чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях и увеличила численность помогающих охранять границу военнослужащих. Из-за наплыва нелегальных мигрантов в стране вслед за Литвой и Латвией стали возводить забор на восточной границе. Варшава неоднократно обвиняла Минск в организации миграционного кризиса: в Евросоюзе утверждают, что белорусские власти способствуют приезду беженцев в отместку за персональные и секторальные санкции против республики на фоне подавления протестного движения после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов в 2020 г. Лукашенко заявил, что страна не может сдерживать поток мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это у нее нет «ни денег, ни сил».

Ранее по теме: Bild: Германия расследует причастность Лукашенко к перевозке мигрантов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных