Пограничники Белоруссии заявили о движении группы беженцев к границе с Польшей
Большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу, передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников. По данным издания, мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».
Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил о движении многочисленной группы беженцев по территории республики по направлению к польской границе.
«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном 8 ноября. В погранкомитете заверили, что принимают «необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений» и безопасности колонны мигрантов.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором несколько сотен человек идут с детьми и вещами по трассе.
Станислава Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, заявил, что в Варшаве фиксируют подготовку массового штурма мигрантами границы со стороны Белоруссии. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сказал, что военные «готовы к любому сценарию» и намерены обеспечить «жесткую защиту границы». По словам главы минобороны Польши Мариуша Блащака, на границе дежурят более 12 000 польских солдат.
Число нелегалов, пытающихся проникнуть в Польшу, а также Латвию и Литву, с территории Белоруссии, значительно выросло в текущем году на фоне очередного обострения отношений между Минском и Брюсселем. С начала года только польский участок белорусской границы пытались пересечь более 30 000 беженцев.
Польша в сентябре ввела чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях и увеличила численность помогающих охранять границу военнослужащих. Из-за наплыва нелегальных мигрантов в стране вслед за Литвой и Латвией стали возводить забор на восточной границе. Варшава неоднократно обвиняла Минск в организации миграционного кризиса: в Евросоюзе утверждают, что белорусские власти способствуют приезду беженцев в отместку за персональные и секторальные санкции против республики на фоне подавления протестного движения после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов в 2020 г. Лукашенко заявил, что страна не может сдерживать поток мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это у нее нет «ни денег, ни сил».