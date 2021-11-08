Пограничники Белоруссии заявили о движении группы беженцев к границе с Польшей

Польша в сентябре ввела чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях и увеличила численность помогающих охранять границу военнослужащих. Из-за наплыва нелегальных мигрантов в стране вслед за Литвой и Латвией стали возводить забор на восточной границе. Варшава неоднократно обвиняла Минск в организации миграционного кризиса: в Евросоюзе утверждают, что белорусские власти способствуют приезду беженцев в отместку за персональные и секторальные санкции против республики на фоне подавления протестного движения после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов в 2020 г. Лукашенко заявил, что страна не может сдерживать поток мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это у нее нет «ни денег, ни сил».