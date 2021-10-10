Bild: Германия расследует причастность Лукашенко к перевозке мигрантов

С июня этого года увеличился поток нелегальных мигрантов из Белоруссии, пересекающих границу страны и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента страны пояснили, что ЧС в этих регионах введено «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».