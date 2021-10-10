Bild: Германия расследует причастность Лукашенко к перевозке мигрантов
Власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
Немецкие власти считают, что Белоруссия организует перевозку нелегальных мигрантов в страны ЕС, чтобы «шантажировать Европу с целью снятия санкций» с Минска, пишет газета. С августа через Белоруссию и Польшу границу Германии нелегально пересекли почти четыре тысячи человек. При этом только за первую неделю октября в Германию незаконно приехали 1183 иностранца. В основном это граждане Сирии и Ирака, утверждает газета.
Мигранты самолетами добираются до Белоруссии из аэропортов Багдада и Эрбиля, Дубая, Бейрута, Аммана и Стамбула. С середины сентября иностранцы получают для этого белорусскую студенческую визу. Уже в Минске пограничники или милиция доставляют мигрантов на границу с Польшей, пишет Bild. По данным газеты, незаконное пересечение границ Евросоюза обходится мигрантам в 4000 евро, деньги за это получает белорусская сторона.
С июня этого года увеличился поток нелегальных мигрантов из Белоруссии, пересекающих границу страны и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента страны пояснили, что ЧС в этих регионах введено «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».
Власти восточных членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.
Комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, президент Белоруссии заявлял, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.