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Bild: Германия расследует причастность Лукашенко к перевозке мигрантов

Ведомости

Власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Немецкие власти считают, что Белоруссия организует перевозку нелегальных мигрантов в страны ЕС, чтобы «шантажировать Европу с целью снятия санкций» с Минска, пишет газета. С августа через Белоруссию и Польшу границу Германии нелегально пересекли почти четыре тысячи человек. При этом только за первую неделю октября в Германию незаконно приехали 1183 иностранца. В основном это граждане Сирии и Ирака, утверждает газета. 

Мигранты самолетами добираются до Белоруссии из аэропортов Багдада и Эрбиля, Дубая, Бейрута, Аммана и Стамбула. С середины сентября иностранцы получают для этого белорусскую студенческую визу. Уже в Минске пограничники или милиция доставляют мигрантов на границу с Польшей, пишет Bild. По данным газеты, незаконное пересечение границ Евросоюза обходится мигрантам в 4000 евро, деньги за это получает белорусская сторона.

Ранее по теме: В Европе обвинили Россию в причастности к наплыву нелегалов из Белоруссии

С июня этого года увеличился поток нелегальных мигрантов из Белоруссии, пересекающих границу страны и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. 2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента страны пояснили, что ЧС в этих регионах введено «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».

Власти восточных членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.

Комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, президент Белоруссии заявлял, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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