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Представителя Белоруссии вызвали в польский МИД из-за ситуации на границе

Ведомости

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии в республике в связи с ситуацией на границе двух стран, сообщает пресс-служба польского ведомства.

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Республики Беларусь против Республики Польша Александр Чесновский, поверенный в делах Республики Беларусь, был вновь вызван в министерство иностранных дел. Поверенного в делах принял директор восточного департамента министерства иностранных дел», — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

8 октября представитель пограничной охраны Польши Анна Михальская сообщила о стрельбе, предположительно холостыми патронами, белорусских пограничников в сторону польских. В Минске в ответ опровергли применение пограничниками оружия.

2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что ЧС в этих регионах введено «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».

23 августа глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна вслед за Литвой построит забор на границе с Белоруссией высотой 2,5 м для противодействия нелегальной миграции. До этого власти Литвы начали строительство 550-километрового забора на границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила это необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. Польша также отправила подразделения полиции в Литву для помощи стране в сдерживании нелегальной миграции.

С июня текущего года значительно увеличился поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. Власти восточных членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.

Ранее по теме: В Литве рассказали о ходе работ по строительству забора на границе с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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