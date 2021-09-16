В Литве рассказали о ходе работ по строительству забора на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции. Санкции были наложены в связи с политическим кризисом в Белоруссии, столкновений протестующих против нового срока Лукашенко с силовиками, арестами и уголовными делами, а также блокировкой части местных СМИ.