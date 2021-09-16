В Литве рассказали о ходе работ по строительству забора на границе с Белоруссией
До конца года Литва намерена протянуть барьер против мигрантов на границе с Белоруссией до 100 километров, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
«Это участок с самым большим риском, который составляет около 100 км, который легче всего преодолеть и который создает самое большое напряжение для наших служб по контролю за границами», — сказала Шимоните (цитата по «Интерфакс»).
По ее словам, барьер состоит из концертины (колючая проволока с острыми лезвиями) и физического забора. Кроме того, весной будут проведены работы по благоустройству территории вдоль забора. Глава МВД Литвы Агне Билотайте уточнила, что страна уже отгородилась от Белоруссии 25 километровым барьером из колючей проволоки.
Военные Литвы начали возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию, в начале июля. Позже Билотайте анонсировала общую длину барьера до 550 км. В августе правительство Литвы одобрило возведение барьера меньшей длины — 508 км.
Миграционное давление на восточных границах ЕС, а именно Литвы и Польши с Белоруссией, возросло с июня этого года. Число нелегалов, перешедших границу только за лето, превысило показатели всего прошлого года. Варшава и Вильнюс обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в «гибридной агрессии», они начали строительство заграждений на белорусской границе, а польские власти ввели чрезвычайное положение в приграничных воеводствах. Кроме того, из-за ситуации с наплывом мигрантов с Востока Еврокомиссия анонсировала изменение правил Шенгена.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции. Санкции были наложены в связи с политическим кризисом в Белоруссии, столкновений протестующих против нового срока Лукашенко с силовиками, арестами и уголовными делами, а также блокировкой части местных СМИ.