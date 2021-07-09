Протяженность забора на границе Литвы и Белоруссии составит 550 км

Постройку забора Билотайте объяснила необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. К началу июля на литовско-белорусской границе были задержаны более 1500 нелегальных мигрантов — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. Большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря.