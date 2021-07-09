Протяженность забора на границе Литвы и Белоруссии составит 550 км
Протяженность забора на литовско-белорусской границе составит 550 км, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, слова которой передает издание Delfi.
«С сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера, намечено установить 550 км, также принято решение начать строительство забора на границе с Беларусью. Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, цена такого забора составит около 41 млн евро», — сказала Билотайте.
«Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим забор. При его строительстве мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита», — добавила она.
Постройку забора Билотайте объяснила необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. К началу июля на литовско-белорусской границе были задержаны более 1500 нелегальных мигрантов — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. Большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.