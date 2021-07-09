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Литва начала строительство стены на границе с Белоруссией

Ведомости

Военные Литвы начинают возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию, заявил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

«Военные должны начать установку», — сказал Мишутис (цитата по «Интерфакс»). По его словам, ограждение будет установлено на участке в 30 км. Пограничники не участвуют в строительстве, а лишь указали наиболее опасный участок.

Ранее о намерении начать строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она также обвинила власти Белоруссии, из которой идет поток мигрантов, в «гибридной атаке».

2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. С просьбой объявить экстремальную ситуацию в стране выступила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). По последним данным, более 1500 нелегальных мигрантов были задержаны на литовско-белорусской границе к началу июля — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. Большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и Тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.

Ранее по теме: Премьер Литвы анонсировала строительство стены на границе с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных