Литва начала строительство стены на границе с Белоруссией

2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. С просьбой объявить экстремальную ситуацию в стране выступила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). По последним данным, более 1500 нелегальных мигрантов были задержаны на литовско-белорусской границе к началу июля — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. Большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и Тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря.