Литва начала строительство стены на границе с Белоруссией
Военные Литвы начинают возводить барьер на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальную миграцию, заявил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
«Военные должны начать установку», — сказал Мишутис (цитата по «Интерфакс»). По его словам, ограждение будет установлено на участке в 30 км. Пограничники не участвуют в строительстве, а лишь указали наиболее опасный участок.
Ранее о намерении начать строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она также обвинила власти Белоруссии, из которой идет поток мигрантов, в «гибридной атаке».
2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. С просьбой объявить экстремальную ситуацию в стране выступила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). По последним данным, более 1500 нелегальных мигрантов были задержаны на литовско-белорусской границе к началу июля — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. Большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и Тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.