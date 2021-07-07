Премьер Литвы анонсировала строительство стены на границе с Белоруссией
Вильнюс начнёт строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Reuters.
«Мы начнем строительство дополнительного физического барьера, который разделит Литву и Беларусь, что станет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», — сказала Шимоните. Она также обвинила власти Белоруссии, из которой идет поток мигрантов, в «гибридной атаке».
2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. С просьбой объявить экстремальную ситуацию в стране выступила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
По последним данным, более 1200 нелегальных мигрантов были задержаны на литовско-белорусской границе к началу июля — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. Еще 131 человек был обнаружен в приграничном лесу 5 июля. По данным Associated Press, большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и Тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря. Власти Евросоюза от лица президента Европейского Совета Шарля Мишеля пообещали помочь Литве с наплывом мигрантов.
В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.
«Если некоторые думают, что мы закроем наши границы с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и станем лагерем для людей, бегущих из Афганистана, Ирана, Ирака, Сирии, Ливии и Туниса, они ошибаются. Мы никого не будем удерживать, они идут не к нам, а в просвещенную, теплую и уютную Европу», — сказал Лукашенко накануне на заседании правительства.