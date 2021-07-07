Премьер Литвы анонсировала строительство стены на границе с Белоруссией

По последним данным, более 1200 нелегальных мигрантов были задержаны на литовско-белорусской границе к началу июля — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. Еще 131 человек был обнаружен в приграничном лесу 5 июля. По данным Associated Press, большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и Тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря. Власти Евросоюза от лица президента Европейского Совета Шарля Мишеля пообещали помочь Литве с наплывом мигрантов.