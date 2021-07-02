Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов со стороны Белоруссии

По данным издания, оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте. По словам представителей МВД, за минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды. Для расселения мигрантов оборудовано 835 мест, из которых уже занято около 500. Общее число прибывших в Литву из Белоруссии незаконных мигрантов в этом году составило 822 человека. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 г.