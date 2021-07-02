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Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов со стороны Белоруссии

Ведомости

Власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает портал Delfi.

По данным издания, оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте. По словам представителей МВД, за минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды. Для расселения мигрантов оборудовано 835 мест, из которых уже занято около 500. Общее число прибывших в Литву из Белоруссии незаконных мигрантов в этом году составило 822 человека. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 г.

Ранее с просьбой объявить экстремальную ситуацию в стране выступила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Как передавал «Интерфакс», заместитель командующего СОГГЛ Видас Мачайтис заявил, что потоки прибывающих мигрантов вызывают беспокойство.

В сентябре прошлого года Белоруссия перекрывала границу с Литвой и Польшей. Лукашенко говорил, что причиной таких действий стала «угроза войны», навязываемая извне, и желание не дать ей распространиться на территорию республики. Сегодня Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу республики с Украиной. Свое решение белорусский лидер объяснил «огромным количеством» оружия, которое поступает с Украины.

Ранее по теме: Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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