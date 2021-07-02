Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу республики с Украиной, сообщает агентство «БелТА». Свое решение белорусский лидер объяснил «огромным количеством» оружия, которое поступает с украинской территории.
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.
В декабре 2020 г. белорусский президент сообщил о задержании группы людей под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича, которая ввозила в Белоруссию «тонны оружия» из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране.
В сентябре прошлого года Белоруссия перекрывала границу с Литвой и Польшей. Лукашенко говорил, что причиной таких действий стала «угроза войны», навязываемая извне, и желание не дать ей распространиться на территорию республики. Такая мера была принята после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа 2020 г. — в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, Лукашенко на них победил.
17 сентября 2020 г. Лукашенко, выступая на женском форуме в Минске, заявил, что страна вынуждена «отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье» и закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной. Президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».