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Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу республики с Украиной, сообщает агентство «БелТА». Свое решение белорусский лидер объяснил «огромным количеством» оружия, которое поступает с украинской территории.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

В декабре 2020 г. белорусский президент сообщил о задержании группы людей под руководством бывшего предпринимателя и активиста Николая Автуховича, которая ввозила в Белоруссию «тонны оружия» из Украины и намеревалась совершить теракты по всей стране.

В сентябре прошлого года Белоруссия перекрывала границу с Литвой и Польшей. Лукашенко говорил, что причиной таких действий стала «угроза войны», навязываемая извне, и желание не дать ей распространиться на территорию республики. Такая мера была принята после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа 2020 г. — в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, Лукашенко на них победил.

17 сентября 2020 г. Лукашенко, выступая на женском форуме в Минске, заявил, что страна вынуждена «отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье» и закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной. Президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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