Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

В сентябре прошлого года Белоруссия перекрывала границу с Литвой и Польшей. Лукашенко говорил, что причиной таких действий стала «угроза войны», навязываемая извне, и желание не дать ей распространиться на территорию республики. Такая мера была принята после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа 2020 г. — в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, Лукашенко на них победил.