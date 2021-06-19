Белоруссия перестанет принимать самолеты с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика прекратит принимать самолеты с Украины из-за решения Киева закрыть воздушное пространство страны для белорусских самолетов.
«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — приводит слова Лукашенко неофициальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента «Пул первого».
29 мая украинские власти закрыли воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов в качестве реакции на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения белорусской стороны о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.
10 июня более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось ввести жесткие санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Документ предполагал распространение ограничений на нефтяную промышленность и предприятия, занимающиеся деревообработкой и производством калийных удобрений и стали. Также ЕП выступил за полный отказ от финансовой поддержки Белоруссии и временное отключение страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT.