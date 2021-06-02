Украина пригрозила ввести санкции в случае запуска полетов «Белавиа» в Крым
Власти Украины введут санкции, если самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» будут летать в Крым напрямую, заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова агентству «Укринформ». При этом 29 мая страна закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии.
«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала Джапарова.
1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос открытия авиасообщения между республикой и Крымом.
Ранее крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты доя «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.