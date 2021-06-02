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Украина пригрозила ввести санкции в случае запуска полетов «Белавиа» в Крым

Ведомости

Власти Украины введут санкции, если самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» будут летать в Крым напрямую, заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова агентству «Укринформ». При этом 29 мая страна закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала Джапарова.

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос открытия авиасообщения между республикой и Крымом.

Ранее крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты доя «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.

Ранее по теме: В Крыму ожидают роста турпотока в случае запуска прямых рейсов из Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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