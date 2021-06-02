Украина пригрозила ввести санкции в случае запуска полетов «Белавиа» в Крым

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала Джапарова.