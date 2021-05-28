Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов
Власти Украины с полуночи 29 мая закроют воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов в качестве реакции на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает пресс-служба украинского кабмина. Ранее Киев приостановил авиасообщение с Минском.
«Кабинет Министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь», — говорится в сообщении. Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе вместе с госпредприятием «Украэрорух» поручено установить такой запрет с 29 мая 2021 г.
В украинском кабмине добавили, что Мининфраструктуры, Госавиаслужба и Министерство иностранных дел страны донесут по своим каналам эту информацию до профильных ведомств Белоруссии. Данное решение, пояснили в правительстве Украины, принято «в связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 г. во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины — Вильнюс, в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров».
Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. До этого, 24 мая, саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.
Полеты над Белоруссией уже приостановили французская AirFrance, финская Finnair, сингапурская Singapore Airlines и ряд других международных авиакомпаний. Россия, в свою очередь, не дала как минимум двум рейсам разрешение прибыть в Москву с обходом Белоруссии.