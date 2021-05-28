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Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов

Ведомости

Власти Украины с полуночи 29 мая закроют воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов в качестве реакции на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает пресс-служба украинского кабмина. Ранее Киев приостановил авиасообщение с Минском.

«Кабинет Министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь», — говорится в сообщении. Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе вместе с госпредприятием «Украэрорух» поручено установить такой запрет с 29 мая 2021 г.

В украинском кабмине добавили, что Мининфраструктуры, Госавиаслужба и Министерство иностранных дел страны донесут по своим каналам эту информацию до профильных ведомств Белоруссии. Данное решение, пояснили в правительстве Украины, принято «в связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 г. во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины — Вильнюс, в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров».

Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. До этого, 24 мая, саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.

Полеты над Белоруссией уже приостановили французская AirFrance, финская Finnair, сингапурская Singapore Airlines и ряд других международных авиакомпаний. Россия, в свою очередь, не дала как минимум двум рейсам разрешение прибыть в Москву с обходом Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных