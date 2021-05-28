Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов

Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. До этого, 24 мая, саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.