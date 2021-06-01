В Крыму ожидают роста турпотока в случае запуска прямых рейсов из Белоруссии

Он добавил, что в 2019 году в Крыму отдохнули около 20 тыс. туристов из Белоруссии. «Несмотря на вынужденную пересадку в Москве и санкции, туристы из Белоруссии летели в Крым, а с открытием прямых рейсов их количество возрастет в разы. Эти рейсы будут очень востребованы», — отметил Черняк.