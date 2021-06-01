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В Крыму ожидают роста турпотока в случае запуска прямых рейсов из Белоруссии

Ведомости

Открытие прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым поможет увеличить туристический поток на полуостров, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексея Черняка.

«Запуск прямого авиасообщения между Белоруссией и Крымом позволит существенно нарастить туристический поток, удешевить туры и убрать транспортные логистические неудобства. Сейчас белорусы вынуждены лететь на отдых в Крым с пересадками», — рассказал Черняк.

Он добавил, что в 2019 году в Крыму отдохнули около 20 тыс. туристов из Белоруссии. «Несмотря на вынужденную пересадку в Москве и санкции, туристы из Белоруссии летели в Крым, а с открытием прямых рейсов их количество возрастет в разы. Эти рейсы будут очень востребованы», — отметил Черняк.

По его мнению, нужно также проработать запуск прямого железнодорожного сообщения между Белоруссией и полуостровом.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос открытия авиасообщения между республикой и Крымом.

Ранее крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты доя «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.

Тогда борт ирландского лоукостера во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.

Ранее по теме: «Белавиа» не станет летать в Крым, пока Минск не признает его российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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