В Крыму ожидают роста турпотока в случае запуска прямых рейсов из Белоруссии
«Запуск прямого авиасообщения между Белоруссией и Крымом позволит существенно нарастить туристический поток, удешевить туры и убрать транспортные логистические неудобства. Сейчас белорусы вынуждены лететь на отдых в Крым с пересадками», — рассказал Черняк.
Он добавил, что в 2019 году в Крыму отдохнули около 20 тыс. туристов из Белоруссии. «Несмотря на вынужденную пересадку в Москве и санкции, туристы из Белоруссии летели в Крым, а с открытием прямых рейсов их количество возрастет в разы. Эти рейсы будут очень востребованы», — отметил Черняк.
По его мнению, нужно также проработать запуск прямого железнодорожного сообщения между Белоруссией и полуостровом.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос открытия авиасообщения между республикой и Крымом.
Ранее крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты доя «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.
Тогда борт ирландского лоукостера во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.