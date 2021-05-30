«Белавиа» не станет летать в Крым, пока Минск не признает его российским

Министерство транспорта Белоруссии опубликовало стенограмму переговоров между диспетчерами и членами экипажа 25 мая. Согласно ей, пилот неоднократно запрашивал информацию, откуда взялось сообщение о минировании самолета. Белорусская сторона заявила, что оно поступило сотрудникам нескольких аэропортов. В связи с этим диспетчеры дали собственную рекомендацию приземлиться в Минске. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Белоруссии в предоставлении неточной информации о причинах вынужденной посадки самолета. После инцидента европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниями ограничили возможность летать в Европу. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии.