«Белавиа» не станет летать в Крым, пока Минск не признает его российским
Белорусская авиакомпания «Белавиа» не станет выполнять полеты в Крым, пока руководство Белоруссии не примет политическое решение и не признает полуостров российским, заявил глава компании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«В Крым пока летать не будем... В первую очередь, не надо наверное скрывать, должно быть политическое признание Крыма как [части] российского государства», — рассказал он.
Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи. По итогам переговоров профильным ведомствам двух стран было поручено проработать все аспекты воздушного сообщения. Стороны также согласовали перечисление Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России, однако, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос об увеличении помощи Москвы Минску не ставился, передавал ТАСС.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
Министерство транспорта Белоруссии опубликовало стенограмму переговоров между диспетчерами и членами экипажа 25 мая. Согласно ей, пилот неоднократно запрашивал информацию, откуда взялось сообщение о минировании самолета. Белорусская сторона заявила, что оно поступило сотрудникам нескольких аэропортов. В связи с этим диспетчеры дали собственную рекомендацию приземлиться в Минске. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Белоруссии в предоставлении неточной информации о причинах вынужденной посадки самолета. После инцидента европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниями ограничили возможность летать в Европу. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии.