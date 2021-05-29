Глава «Белавиа» назвал подлостью ограничения на полеты авиакомпании

«Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту... Это конечно же полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа" да еще и не начав толком расследование. Подлость», — заявил он.