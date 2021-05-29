В США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении и введут санкции
США решили приостановить действие соглашения с Белоруссией об авиасообщении и ввести новые санкции против республики в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Соединенные Штаты приостановят применение соглашения о воздушном сообщении между Белоруссией и США от 2019 г.», — говорится в заявлении.
Вашингтон также присоединился к осуждению событий 23 мая, назвав их прямыми нарушениями международного права. Кроме этого, госдепартамент США издал предупреждение четвертого уровня «Не путешествовать» для граждан страны, призывающее их избегать поездок в Белоруссию.
С 3 июня США также возобновят санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Помимо этого, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС введет адресные санкции против «ключевых членов режима Александра Лукашенко», которые имеют отношение к нарушениям прав белоруссов, фальсификациям на выборах и событиям 23 мая.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
Министерство транспорта Белоруссии опубликовало стенограмму переговоров между диспетчерами и членами экипажа 25 мая. Согласно ей, пилот неоднократно запрашивал информацию, откуда взялось сообщение о минировании самолета. Белорусская сторона заявила, что оно поступило сотрудникам нескольких аэропортов. В связи с этим диспетчеры дали собственную рекомендацию приземлиться в Минске. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Белоруссии в предоставлении неточной информации о причинах вынужденной посадки самолета.
После инцидента европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниями ограничили возможность летать в Европу. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии.