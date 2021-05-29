В США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении и введут санкции

С 3 июня США также возобновят санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Помимо этого, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС введет адресные санкции против «ключевых членов режима Александра Лукашенко», которые имеют отношение к нарушениям прав белоруссов, фальсификациям на выборах и событиям 23 мая.