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В США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении и введут санкции

Ведомости

США решили приостановить действие соглашения с Белоруссией об авиасообщении и ввести новые санкции против республики в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Соединенные Штаты приостановят применение соглашения о воздушном сообщении между Белоруссией и США от 2019 г.», — говорится в заявлении.

Вашингтон также присоединился к осуждению событий 23 мая, назвав  их прямыми нарушениями международного права. Кроме этого, госдепартамент США издал предупреждение четвертого уровня «Не путешествовать» для граждан страны, призывающее их избегать поездок в Белоруссию.

С 3 июня США также возобновят санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Помимо этого, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС введет  адресные санкции против «ключевых членов режима Александра Лукашенко», которые имеют отношение к нарушениям прав белоруссов, фальсификациям на выборах и событиям 23 мая.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. 

Министерство транспорта Белоруссии опубликовало стенограмму переговоров между диспетчерами и членами экипажа 25 мая. Согласно ей, пилот неоднократно запрашивал информацию, откуда взялось сообщение о минировании самолета. Белорусская сторона заявила, что оно поступило сотрудникам нескольких аэропортов. В связи с этим диспетчеры дали собственную рекомендацию приземлиться в Минске. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Белоруссии в предоставлении неточной информации о причинах вынужденной посадки самолета.

После инцидента европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниями ограничили возможность летать в Европу. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии.

Ранее по теме: Лукашенко привез Путину документы по инциденту с самолетом Ryanair

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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