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Лукашенко привез Путину документы по инциденту с самолетом Ryanair

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал показать документы, связанные с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит», – сказал Лукашенко. Он добавил, что сейчас предпринимается попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа 2020 г., когда в стране начались беспорядки после президентских выборов.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. 

Министерство транспорта Белоруссии опубликовало стенограмму переговоров между диспетчерами и членами экипажа 25 мая. Согласно ей, пилот неоднократно запрашивал информацию, откуда взялось сообщение о минировании самолета. Белорусская сторона заявила, что оно поступило сотрудникам нескольких аэропортов. В связи с этим диспетчеры дали собственную рекомендацию приземлиться в Минске. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Белоруссии в предоставлении неточной информации о причинах вынужденной посадки самолета.

После инцидента европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниями ограничили возможность летать в Европу. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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