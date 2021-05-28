Лукашенко привез Путину документы по инциденту с самолетом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал показать документы, связанные с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит», – сказал Лукашенко. Он добавил, что сейчас предпринимается попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа 2020 г., когда в стране начались беспорядки после президентских выборов.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
Министерство транспорта Белоруссии опубликовало стенограмму переговоров между диспетчерами и членами экипажа 25 мая. Согласно ей, пилот неоднократно запрашивал информацию, откуда взялось сообщение о минировании самолета. Белорусская сторона заявила, что оно поступило сотрудникам нескольких аэропортов. В связи с этим диспетчеры дали собственную рекомендацию приземлиться в Минске. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Белоруссии в предоставлении неточной информации о причинах вынужденной посадки самолета.
После инцидента европейские авиакомпании перестали использовать воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниями ограничили возможность летать в Европу. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии.