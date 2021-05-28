Лукашенко привез Путину документы по инциденту с самолетом Ryanair

«Всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит», – сказал Лукашенко. Он добавил, что сейчас предпринимается попытка раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа 2020 г., когда в стране начались беспорядки после президентских выборов.