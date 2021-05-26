ЕС может ввести санкции против калийной промышленности Белоруссии
Европейский союз уже в июне может ввести новые санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, и дальнейшего задержания экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
В частности, санкции могут распространиться на калийную промышленность и производство удобрений для почв. «Калийные удобрения являются основным экспортным товаром страны, обеспечивающим значительную долю европейского спроса, и ее единственным богатым минеральным ресурсом», — пишет агентство.
Официальный представитель ЕС сообщил агентству, что точные отрасли, в отношении которых будут введены санкции, будут определены позже, но «вероятно, будут включать такие области, как калийная промышленность, где государственные предприятия наиболее активны».
Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Ограничения затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
Саммит ЕС 24 мая принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от западных стран компенсировать расходы республики за инцидент с самолетом Ryanair.