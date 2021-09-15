В ЕС предложили изменить правила Шенгена из-за наплыва мигрантов
Евросоюз собирается реформировать Шенгенское соглашение, чтобы защитить границы сообщества от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК отметила, что сейчас ЕС переживает «гибридную атаку» с использованием в том числе миграционных потоков, не уточнив конкретные случаи. «Мы можем увидеть это снова. Вот почему в рамках нашей работы по Шенгену мы будем искать новые способы реагирования на такую агрессию и обеспечивать единство в защите наших внешних границ», — цитирует пресс-служба ЕК слова Фон дер Ляйен.
Она добавила, что Брюсселю необходимо создать общую систему управления миграцией. «Новый пакт о миграции и предоставления убежища даст нам все необходимое, чтобы управлять различными типами ситуаций, с которыми мы сталкиваемся», — сказала Фон дер Ляйен, отметив, что именно сейчас настал момент для серьезных изменений.
Миграционное давление на восточных границах ЕС, а именно Литвы и Польши с Белоруссией — возросло с июня этого года. Число нелегалов, перешедших границу только за лето превысило показатели всего прошлого года. Варшава и Вильнюс обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в «гибридной агрессии», они начали строительство заграждений на белорусской границе, а польские власти ввели чрезвычайное положение в приграничных воеводствах.
Лукашенко же ответил, что не может помешать нелегальной миграции после наложенных на страну экономических санкций ЕС, в том числе секторальных, из-за которых Минском свернуты программы пограничного сотрудничества. Санкции введены в связи с политической ситуацией в Белоруссии и связаны с результатами президентских выборов августа 2020 г., не признанных европейскими странами, а также последующих протестов.