В ЕС предложили изменить правила Шенгена из-за наплыва мигрантов

Миграционное давление на восточных границах ЕС, а именно Литвы и Польши с Белоруссией — возросло с июня этого года. Число нелегалов, перешедших границу только за лето превысило показатели всего прошлого года. Варшава и Вильнюс обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в «гибридной агрессии», они начали строительство заграждений на белорусской границе, а польские власти ввели чрезвычайное положение в приграничных воеводствах.