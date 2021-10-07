В Европе обвинили Россию в причастности к наплыву нелегалов из Белоруссии
Депутаты Европарламента заявили, что Россия причастна к миграционному кризису на границе Евросоюза и Белоруссии, и потребовали принять пятый пакет санкций против республики.
«Европарламент вновь заявляет о необходимости немедленно разоблачить поддержку, которую оказывает Россия жестоким действиям (президента Белоруссии Александра. — Ведомости) Лукашенко против народа Белоруссии, а также ее причастность к действиям гибридного режима Лукашенко против Евросоюза», — говорится в проекте резолюции от правоцентристской Европейской народной партии, который будет обсуждаться на пленарной сессии Европарламента сегодня. К подобным «гибридным действиям» европейские депутаты отнесли использование мигрантов как инструмент политического влияния. По их мнению, Россия якобы помогает Белоруссии обострять миграционный климат в ЕС.
Евродепутаты также призвали к скорейшему принятию пятого пакета санкций для увеличения давления на ключевые отрасли экономики Белоруссии. В еще одном пункте резолюции подчеркивается, что любые договоренности между Белоруссией и Россией о политической интеграции будут считаться «нелегитимными и незаконными».
С июня текущего года значительно увеличился поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. Власти восточных членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС.
«Они посадили людей в самолеты и буквально толкнули их к границам Европы», — так председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала 15 сентября рост нелегальной миграции через Белоруссию. Она также призвала начать активную работу по пересмотру правил миграционной политики (согласно действующим законам ЕС, ответственность за обустройство нелегальных мигрантов лежит на первой стране, принявшей их, что вызывает возмущение Польши, Литвы и Латвии).
Ранее в четверг Европарламент принял резолюцию, обвиняющую Россию, Китай и КНДР в кибератаках в отношении западных стран. Российские власти традиционно участие в таких атаках отрицают и считают обвинения проявлением русофобии.