ЕС собрался ужесточить отношение к нелегальным мигрантам

15 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным обращением к Европарламенту. «Они посадили людей в самолеты и буквально толкнули их к границам Европы», – прокомментировала она рост нелегальной миграции через Белоруссию и призвала начать активную работу по принятию новых правил миграционной политики. С июля месяца значительно расширился поток нелегалов в Литву, а затем и в Польшу из Ирака и других стран, которые прилетали в Минск самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он снял с себя ответственность за воспрепятствование нелегальной миграции в ЕС.