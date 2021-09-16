ЕС собрался ужесточить отношение к нелегальным мигрантам

ЕС собрался ужесточить отношение к нелегальным мигрантамЭксперты сомневаются, что согласованные меры будут приняты в ближайшем будущем
Миграционная политика ЕС согласно обнародованным 15 сентября предложениям Еврокомиссии будет серьезно пересмотрена. Ответственность за мигрантов больше не будет лежать на стране, на территорию которой они изначально попали. Новые меры, о которых объявлено пока в общих чертах, также ускорят процедуру депортации.
15 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным обращением к Европарламенту. «Они посадили людей в самолеты и буквально толкнули их к границам Европы», – прокомментировала она рост нелегальной миграции через Белоруссию и призвала начать активную работу по принятию новых правил миграционной политики. С июля месяца значительно расширился поток нелегалов в Литву, а затем и в Польшу из Ирака и других стран, которые прилетали в Минск самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он снял с себя ответственность за воспрепятствование нелегальной миграции в ЕС.