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ЕС собрался ужесточить отношение к нелегальным мигрантам

Эксперты сомневаются, что согласованные меры будут приняты в ближайшем будущем
Анна Алырчикова
Еврокомиссия отменяет «дублинские правила» 1990 г., согласно которым ответственность за обустройство нелегальных мигрантов лежит на первой стране, принявшей их / Yara Nardi / Reuters

Миграционная политика ЕС согласно обнародованным 15 сентября предложениям Еврокомиссии будет серьезно пересмотрена. Ответственность за мигрантов больше не будет лежать на стране, на территорию которой они изначально попали. Новые меры, о которых объявлено пока в общих чертах, также ускорят процедуру депортации.

15 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным обращением к Европарламенту. «Они посадили людей в самолеты и буквально толкнули их к границам Европы», – прокомментировала она рост нелегальной миграции через Белоруссию и призвала начать активную работу по принятию новых правил миграционной политики. С июля месяца значительно расширился поток нелегалов в Литву, а затем и в Польшу из Ирака и других стран, которые прилетали в Минск самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он снял с себя ответственность за воспрепятствование нелегальной миграции в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных