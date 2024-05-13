ПВО сбила ночью 12 снарядов «Ольха» и 31 БПЛА над четырьмя регионами

В Белгородской области ночью дважды запускали сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Черемошное в Белгородском районе снаряд попал в жилой дом, баню и гараж. Трое жителей отделались царапинами и ссадинами, отметил Гладков.