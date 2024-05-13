ПВО сбила ночью 12 снарядов «Ольха» и 31 БПЛА над четырьмя регионами
Ночью 13 мая ВСУ пытались ударить по территории России при помощи снарядов РСЗО «Ольха», авиационных управляемых ракет Storm Shadow и беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В общей сложности ПВО сбила 12 снарядов «Ольхи», четыре ракеты Storm Shadow и 31 дрон. Над Белгородской областью было уничтожено 12 снарядов «Ольхи» и 12 беспилотников. Еще восемь дронов ликвидированы над Курской областью.
Над Крымом ПВО уничтожила четыре ракеты Storm Shadow и семь дронов, над Липецкой областью – еще четыре беспилотника.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе произошло возгорание на электроподстанции после атаки дронов. Обошлось без жертв, добавил он.
В Белгородской области ночью дважды запускали сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Черемошное в Белгородском районе снаряд попал в жилой дом, баню и гараж. Трое жителей отделались царапинами и ссадинами, отметил Гладков.
Ночью также перекрывалось движение на Крымском мосту. Около 07:10 мск 13 мая движение вновь было приостановлено, о возобновлении пока не сообщалось. Власти Крыма и губернатор Курской области Роман Старовойт последствия ночной атаки на регионы не комментировали.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Липецкой области действует уровень повышенной готовности.