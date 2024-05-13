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ПВО сбила ночью 12 снарядов «Ольха» и 31 БПЛА над четырьмя регионами

Ведомости

Ночью 13 мая ВСУ пытались ударить по территории России при помощи снарядов РСЗО «Ольха», авиационных управляемых ракет Storm Shadow и беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В общей сложности ПВО сбила 12 снарядов «Ольхи», четыре ракеты Storm Shadow и 31 дрон. Над Белгородской областью было уничтожено 12 снарядов «Ольхи» и 12 беспилотников. Еще восемь дронов ликвидированы над Курской областью.

Над Крымом ПВО уничтожила четыре ракеты Storm Shadow и семь дронов, над Липецкой областью – еще четыре беспилотника.  

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе произошло возгорание на электроподстанции после атаки дронов. Обошлось без жертв, добавил он.

В Белгородской области ночью дважды запускали сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Черемошное в Белгородском районе снаряд попал в жилой дом, баню и гараж. Трое жителей отделались царапинами и ссадинами, отметил Гладков.

Ночью также перекрывалось движение на Крымском мосту. Около 07:10 мск 13 мая движение вновь было приостановлено, о возобновлении пока не сообщалось. Власти Крыма и губернатор Курской области Роман Старовойт последствия ночной атаки на регионы не комментировали.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Липецкой области действует уровень повышенной готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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