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Число погибших в результате удара по Белгороду увеличилось до 15

Ведомости

Число погибших при обрушении подъезда десятиэтажного дома в Белгороде из-за атаки ВСУ возросло до 15. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Спасатели извлекли 15-го погибшего из-под завалов в Белгороде», – говорится в сообщении.

Ранее ведомство уточняло, что среди жертв украинского удара есть двое детей. Одного мужчину удалось спасти из-под завалов. Пострадали еще 20 человек, включая двоих детей.

В 6:30 поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены, сообщили в МЧС РФ. «Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 – погибли, они извлечены из-под завалов», – добавили в ведомстве.

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. В частности, около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом. В результате обрушился подъезд многоэтажки.

Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ).

Вечером того же дня ВСУ вновь предприняли попытку атаковать жилой квартал в Белгороде. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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