Число погибших в результате удара по Белгороду увеличилось до 15

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. В частности, около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом. В результате обрушился подъезд многоэтажки.