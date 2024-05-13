Число погибших в результате удара по Белгороду увеличилось до 15
Число погибших при обрушении подъезда десятиэтажного дома в Белгороде из-за атаки ВСУ возросло до 15. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Спасатели извлекли 15-го погибшего из-под завалов в Белгороде», – говорится в сообщении.
Ранее ведомство уточняло, что среди жертв украинского удара есть двое детей. Одного мужчину удалось спасти из-под завалов. Пострадали еще 20 человек, включая двоих детей.
В 6:30 поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены, сообщили в МЧС РФ. «Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 – погибли, они извлечены из-под завалов», – добавили в ведомстве.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. В частности, около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом. В результате обрушился подъезд многоэтажки.
Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ).
Вечером того же дня ВСУ вновь предприняли попытку атаковать жилой квартал в Белгороде. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».