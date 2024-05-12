Минобороны сообщило об отражении очередной атаки ВСУ на Белгород

Украина в последние месяцы существенно нарастила число обстрелов российских приграничных регионов, Белгородская область 12 мая подвергалась атакам несколько раз. В результате утреннего удара ВСУ частично обрушился жилой дом в Белгороде, в результате чего, по последним данным, погибли не менее восьми человек, порядка 20 получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них были госпитализированы.