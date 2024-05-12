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Минобороны сообщило об отражении очередной атаки ВСУ на Белгород

Ведомости

Вооруженные силы Украины совершили очередную попытку нанести удары по Белгороду, об отражении атаки сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 19.50 до 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир»», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что при отражении нападения российские системы противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» чешского производства и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Украина в последние месяцы существенно нарастила число обстрелов российских приграничных регионов, Белгородская область 12 мая подвергалась атакам несколько раз. В результате утреннего удара ВСУ частично обрушился жилой дом в Белгороде, в результате чего, по последним данным, погибли не менее восьми человек, порядка 20 получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них были госпитализированы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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