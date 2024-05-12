Минобороны сообщило об отражении очередной атаки ВСУ на Белгород
Вооруженные силы Украины совершили очередную попытку нанести удары по Белгороду, об отражении атаки сообщила пресс-служба Минобороны России.
«С 19.50 до 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир»», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что при отражении нападения российские системы противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» чешского производства и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
Украина в последние месяцы существенно нарастила число обстрелов российских приграничных регионов, Белгородская область 12 мая подвергалась атакам несколько раз. В результате утреннего удара ВСУ частично обрушился жилой дом в Белгороде, в результате чего, по последним данным, погибли не менее восьми человек, порядка 20 получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них были госпитализированы.