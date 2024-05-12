Число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 8

Обстрел Белгорода начался утром 12 мая. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет. Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.