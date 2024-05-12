Число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 8
Из-под завалов дома в Белгороде, частично обрушившегося от удара ВСУ, извлекли тело еще одного погибшего, сообщили в МЧС России.
«Найден еще один погибший. Всего восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», – говорится в сообщении.
При этом СМИ со ссылкой на источники сообщают о девяти погибших. Об этом пишут «Интерфакс» и «РИА Новости».
Спасатели в пятый раз за 12 мая приостановили разбор завалов в связи с объявлением ракетной опасности. Сейчас они отошли в убежище, сообщили в МЧС. Местные СМИ сообщают о новых прилетах снарядов.
Обстрел Белгорода начался утром 12 мая. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет. Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Последние несколько месяцев Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 30 декабря 2023 г. в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пять детей, еще более 100 человек были ранены.