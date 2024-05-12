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Число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 8

Ведомости

Из-под завалов дома в Белгороде, частично обрушившегося от удара ВСУ, извлекли тело еще одного погибшего, сообщили в МЧС России.

«Найден еще один погибший. Всего восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», – говорится в сообщении.

При этом СМИ со ссылкой на источники сообщают о девяти погибших. Об этом пишут «Интерфакс» и «РИА Новости».

Спасатели в пятый раз за 12 мая приостановили разбор завалов в связи с объявлением ракетной опасности. Сейчас они отошли в убежище, сообщили в МЧС. Местные СМИ сообщают о новых прилетах снарядов.

Обстрел Белгорода начался утром 12 мая. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет. Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последние несколько месяцев Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 30 декабря 2023 г. в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пять детей, еще более 100 человек были ранены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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