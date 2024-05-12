ТАСС: запуск ракеты по Белгороду мог быть осуществлен из района Казачьей Лопани

Белгородская область последние несколько месяцев ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 30 декабря прошлого года в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пять детей, еще более 100 человек были ранены.