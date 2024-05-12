Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ТАСС: запуск ракеты по Белгороду мог быть осуществлен из района Казачьей Лопани

Ведомости

Украинская ракета, в результате падения которой обрушилась часть дома в Белгороде, была запущена из района Казачьей Лопани в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачьей Лопани», – сказал собеседник агентства.

Обстрел Белгорода произошел утром 12 мая. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет. Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил направить в город криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства.

По последним данным, погибли семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Разбор завалов днем 12 мая пришлось временно остановить на фоне очередной атаки ВСУ на Белгород – на время работы воздушной тревоги спасатели и волонтеры спускались в подвал. Всего было объявлено три сигнала ракетной опасности, сообщили в МЧС.

Белгородская область последние несколько месяцев ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 30 декабря прошлого года в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пять детей, еще более 100 человек были ранены.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных