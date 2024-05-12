ТАСС: запуск ракеты по Белгороду мог быть осуществлен из района Казачьей Лопани
Украинская ракета, в результате падения которой обрушилась часть дома в Белгороде, была запущена из района Казачьей Лопани в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачьей Лопани», – сказал собеседник агентства.
Обстрел Белгорода произошел утром 12 мая. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет. Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил направить в город криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства.
По последним данным, погибли семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Разбор завалов днем 12 мая пришлось временно остановить на фоне очередной атаки ВСУ на Белгород – на время работы воздушной тревоги спасатели и волонтеры спускались в подвал. Всего было объявлено три сигнала ракетной опасности, сообщили в МЧС.
Белгородская область последние несколько месяцев ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 30 декабря прошлого года в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пять детей, еще более 100 человек были ранены.