Путин заслушал доклад о ситуации в Белгороде после атаки ВСУ

По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей, рассказал Гладков. Из-под завалов спасатели достали мужчину, он жив. Губернатор описал характер травм некоторых пострадавших: это полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи, его готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Серьезные травмы получил 16-летний подросток, он госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы. Еще 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода, а шесть человек уже получили помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.