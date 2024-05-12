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Путин заслушал доклад о ситуации в Белгороде после атаки ВСУ

В результате обрушения части жилого дома погибло не менее семи человек, десятки ранены
Полина Худякова
Филипп Иванов
t.me/vvgladkov

Президент России Владимир Путин заслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением подъезда жилого дома в Белгороде после украинской атаки на город, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин заслушал доклады исполняющего обязанности министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате атаки киевского режима», – говорится в сообщении.

Не менее двух человек погибли в результате обрушения части жилого дома в Белгороде после удара со стороны вооруженных сил Украины, заявил до этого Гладков.

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются», – написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей, рассказал Гладков. Из-под завалов спасатели достали мужчину, он жив. Губернатор описал характер травм некоторых пострадавших: это полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи, его готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Серьезные травмы получил 16-летний подросток, он госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы. Еще 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода, а шесть человек уже получили помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.

Работы по разбору завалов продолжаются, добавил Гладков, на месте разворачиваются установки для дополнительного освещения. При этом ранее спасательные работы пришлось временно остановить из-за очередной атаки ВСУ на Белгород – на время работы воздушной тревоги спасатели и волонтеры спускались в подвал.

По информации властей, все жители дома были переселены, некоторых направили в пункты временного размещения. В подъездах дежурят силы самообороны. Под завалами еще могут оставаться люди. «Спасатели делают все, чтобы спасти им жизни», – подчеркнул Гладков.

Позже в МЧС сообщили, что число погибших мирных жителей, находившихся в разрушенном жилом доме в момент обстрела, выросло до семи.

Минздрав РФ направил в Белгород дополнительные бригады скорой помощи, хирургов и специалистов по торакальной хирургии.

Дом частично обрушился после массированного украинского обстрела, который, по данным Минобороны, произошел около 11.40. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет. Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил направить в город криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства.

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру, заявил в связи с обстрелом заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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