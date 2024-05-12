Минобороны: на дом в Белгороде упали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У»
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью шесть украинских ракет «Точка-У», фрагментами одной из сбитых ракет поврежден жилой дом в Белгороде, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В Белгороде 12 мая в результате украинской атаки обрушился подъезд десятиэтажного дома. На месте работают спасатели, известно о пострадавших.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
По данным оборонного ведомства, атака по жилым кварталам города Белгорода произошла около 11.40 мск с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород», – говорится в сообщении.
Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России.
Утром 12 мая Минобороны также сообщило, что российские средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Белгород и регион попали под обстрел со стороны Украины и накануне, 11 мая. Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 реактивных снарядов над областью. Одна мирная жительница погибла.