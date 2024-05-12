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Минобороны: на дом в Белгороде упали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У»

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью шесть украинских ракет «Точка-У», фрагментами одной из сбитых ракет поврежден жилой дом в Белгороде, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В Белгороде 12 мая в результате украинской атаки обрушился подъезд десятиэтажного дома. На месте работают спасатели, известно о пострадавших.

СК возбудил уголовное дело о теракте.

По данным оборонного ведомства, атака по жилым кварталам города Белгорода произошла около 11.40 мск с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород», – говорится в сообщении.

Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России.

Утром 12 мая Минобороны также сообщило, что российские средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Белгород и регион попали под обстрел со стороны Украины и накануне, 11 мая. Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 реактивных снарядов над областью. Одна мирная жительница погибла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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