Минобороны: на дом в Белгороде упали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У»

Утром 12 мая Минобороны также сообщило, что российские средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Белгород и регион попали под обстрел со стороны Украины и накануне, 11 мая. Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 реактивных снарядов над областью. Одна мирная жительница погибла.