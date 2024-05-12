В Белгороде из-за атаки ВСУ обрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде из-за атаки ВСУ обрушился подъезд многоэтажного домаВ результате прямого попадания снаряда разрушился подъезд с 10-го по первый этаж
Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 12 мая атаковали Белгород, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. О массированном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, он и местные Telegram-каналы опубликовали видео обрушившегося подъезда.
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
На месте происшествия на улице Щорса работают спасатели, над местом обрушения «висит» чердачный этаж, передает «РИА Новости». В оперативных службах агентству ТАСС сообщили, что опасность дальнейшего обрушения дома сохраняется. Количество пострадавших увеличилось до девяти. О погибших официально не сообщалось.
Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России.
Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил направить в город криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства.
«12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», – говорится в заявлении ведомства.
Позже ТАСС сообщил, что крыша дома обрушилась, и под завал попали несколько спасателей. В пресс-службе МЧС России подтвердили, что в ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение.
По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет. В оборонном ведомстве уточнили, атака по жилым кварталам Белгорода произошла около 11.40 мск с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
Утром 12 мая Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Белгород и регион попали под обстрел со стороны Украины и накануне, 11 мая. Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 реактивных снарядов над областью. Обстрел со стороны ВСУ производился с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Одна мирная жительница погибла, 29 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки пострадало более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий, уточнил Гладков 12 мая.