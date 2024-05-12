В Белгороде из-за атаки ВСУ обрушился подъезд многоэтажного дома

Утром 12 мая Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Белгород и регион попали под обстрел со стороны Украины и накануне, 11 мая. Минобороны РФ заявило об уничтожении 12 реактивных снарядов над областью. Обстрел со стороны ВСУ производился с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Одна мирная жительница погибла, 29 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки пострадало более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий, уточнил Гладков 12 мая.