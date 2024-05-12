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ООН после удара по Белгороду выступила против атак на гражданскую инфраструктуру

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру, заявил в связи с обстрелом Белгорода заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», – сказал он ТАСС.

Вооруженные силы Украины около полудня 12 мая атаковали Белгород, в результате в многоквартирном жилом доме обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. По данным властей, пострадали около 30 человек, о погибших пока не сообщалось. СК возбудил дело о теракте. Подъезд обрушился в результате обстрела Белгорода украинскими ракетами «Точка-У» – фрагменты одной из сбитых ракет упали на дом, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

И. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что 30 человек получили ранения, многие были госпитализированы. Ведомство, по его данным, направило в Белгород дополнительные бригады скорой помощи, хирургов и специалистов по торакальной хирургии.

Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ заявило, что атака была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений. Там потребовали от руководства ОБСЕ «максимально жестко осудить преступные действия» и подчеркнули, что недопустимо «демонстративно не замечать» гражданских жертв из числа россиян. Речь идет о жестоких нарушениях Украиной международного гуманитарного права, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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