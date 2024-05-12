ООН после удара по Белгороду выступила против атак на гражданскую инфраструктуру
Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру, заявил в связи с обстрелом Белгорода заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Вооруженные силы Украины около полудня 12 мая атаковали Белгород, в результате в многоквартирном жилом доме обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. По данным властей, пострадали около 30 человек, о погибших пока не сообщалось. СК возбудил дело о теракте. Подъезд обрушился в результате обстрела Белгорода украинскими ракетами «Точка-У» – фрагменты одной из сбитых ракет упали на дом, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.
И. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что 30 человек получили ранения, многие были госпитализированы. Ведомство, по его данным, направило в Белгород дополнительные бригады скорой помощи, хирургов и специалистов по торакальной хирургии.
Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ заявило, что атака была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений. Там потребовали от руководства ОБСЕ «максимально жестко осудить преступные действия» и подчеркнули, что недопустимо «демонстративно не замечать» гражданских жертв из числа россиян. Речь идет о жестоких нарушениях Украиной международного гуманитарного права, говорится в сообщении.