ООН после удара по Белгороду выступила против атак на гражданскую инфраструктуру

Вооруженные силы Украины около полудня 12 мая атаковали Белгород, в результате в многоквартирном жилом доме обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. По данным властей, пострадали около 30 человек, о погибших пока не сообщалось. СК возбудил дело о теракте. Подъезд обрушился в результате обстрела Белгорода украинскими ракетами «Точка-У» – фрагменты одной из сбитых ракет упали на дом, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.