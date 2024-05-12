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Собянин направил московских медиков для оказания помощи пострадавшим в Белгороде

Ведомости

Сотрудники медицинских учреждений Москвы оказывают поддержку коллегам в Белгороде, где в результате удара ВСУ по жилому дому пострадали мирные жители, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям. Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», – написал Собянин в своем Telegram-канале, пожелав скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после попадания украинского снаряда один из подъездов жилого дома на 40 квартир обрушился с первого по 10-й этаж, ранения различной степени тяжести получили 19 человек, погибшие пока не обнаружены, однако разбор завалов продолжается.

Следственный комитет России по факту обстрела мирного города уже возбудил уголовное дело о теракте. По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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