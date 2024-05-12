Собянин направил московских медиков для оказания помощи пострадавшим в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после попадания украинского снаряда один из подъездов жилого дома на 40 квартир обрушился с первого по 10-й этаж, ранения различной степени тяжести получили 19 человек, погибшие пока не обнаружены, однако разбор завалов продолжается.