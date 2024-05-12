Собянин направил московских медиков для оказания помощи пострадавшим в Белгороде
Сотрудники медицинских учреждений Москвы оказывают поддержку коллегам в Белгороде, где в результате удара ВСУ по жилому дому пострадали мирные жители, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям. Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», – написал Собянин в своем Telegram-канале, пожелав скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после попадания украинского снаряда один из подъездов жилого дома на 40 квартир обрушился с первого по 10-й этаж, ранения различной степени тяжести получили 19 человек, погибшие пока не обнаружены, однако разбор завалов продолжается.
Следственный комитет России по факту обстрела мирного города уже возбудил уголовное дело о теракте. По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет.