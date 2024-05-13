Еврокомиссар признал затруднительное положение Украины на поле боя

11 мая газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ сообщила, что ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины, в котором говорится об обязательствах блока по поддержке Киева. Согласно тексту проекта, Евросоюз хочет взять на себя обширные обязательства по обеспечению безопасности Украины не позднее начала июля. Речь идет о политической, военной и экономической помощи, которую ЕС намерен оказывать Киеву до присоединения страны к Евросоюзу и НАТО. Конфиденциальный текст документа на 11 страницах согласовали послы 27 стран блока, проект обсуждают с украинским правительством. Кроме того, ЕС в случае «будущей агрессии» обещает организовать консультации с Украиной в течение 24 часов, на которых стороны будут обсуждать нужды страны. При этом прямое участие солдат НАТО в боевых действиях против РФ исключено.