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Еврокомиссар признал затруднительное положение Украины на поле боя

Ведомости

Украина находится в затруднительном положении на поле боя из-за того, что внимание западных союзников переключилось на выборы в Европарламент и президентские выборы в США. Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции RMC.

По его словам, для Украины начинается опасный период, поэтому Европа приняла решение существенно увеличить военную помощь.

«Сейчас наша цель – производить 2 млн снарядов на территории ЕС, в том числе крупного 155 калибра, чтобы суметь быстрее их поставлять Украине», – сказал еврокомиссар.

Бретон также указал, что Евросоюз должен ускориться в плане военной индустрии, признав, что частично страны уже перешли к «экономике войны».

11 мая газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ сообщила, что ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины, в котором говорится об обязательствах блока по поддержке Киева. Согласно тексту проекта, Евросоюз хочет взять на себя обширные обязательства по обеспечению безопасности Украины не позднее начала июля. Речь идет о политической, военной и экономической помощи, которую ЕС намерен оказывать Киеву до присоединения страны к Евросоюзу и НАТО. Конфиденциальный текст документа на 11 страницах согласовали послы 27 стран блока, проект обсуждают с украинским правительством. Кроме того, ЕС в случае «будущей агрессии» обещает организовать консультации с Украиной в течение 24 часов, на которых стороны будут обсуждать нужды страны. При этом прямое участие солдат НАТО в боевых действиях против РФ исключено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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