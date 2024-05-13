Еврокомиссар признал затруднительное положение Украины на поле боя
Украина находится в затруднительном положении на поле боя из-за того, что внимание западных союзников переключилось на выборы в Европарламент и президентские выборы в США. Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции RMC.
По его словам, для Украины начинается опасный период, поэтому Европа приняла решение существенно увеличить военную помощь.
«Сейчас наша цель – производить 2 млн снарядов на территории ЕС, в том числе крупного 155 калибра, чтобы суметь быстрее их поставлять Украине», – сказал еврокомиссар.
Бретон также указал, что Евросоюз должен ускориться в плане военной индустрии, признав, что частично страны уже перешли к «экономике войны».
11 мая газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ сообщила, что ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины, в котором говорится об обязательствах блока по поддержке Киева. Согласно тексту проекта, Евросоюз хочет взять на себя обширные обязательства по обеспечению безопасности Украины не позднее начала июля. Речь идет о политической, военной и экономической помощи, которую ЕС намерен оказывать Киеву до присоединения страны к Евросоюзу и НАТО. Конфиденциальный текст документа на 11 страницах согласовали послы 27 стран блока, проект обсуждают с украинским правительством. Кроме того, ЕС в случае «будущей агрессии» обещает организовать консультации с Украиной в течение 24 часов, на которых стороны будут обсуждать нужды страны. При этом прямое участие солдат НАТО в боевых действиях против РФ исключено.