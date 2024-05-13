Хуснуллин пообещал оказать Белоусову любую поддержку
Курирующий строительство, градостроительную деятельность и ЖКХ вице-премьер Марат Хуснуллин, утвержденный Госдумой в это должности, пообещал любую помощь кандидату в министры обороны Андрею Белоусову. Об этом сообщает «РИА Новости».
Хуснуллин напомнил, что уже сотрудничал с Белоусовым в предыдущие четыре года, поэтому намерен помогать ему в любых вопросах.
«И по жилью, и по обеспечению, если надо, по строительству. У нас есть опыт совместной работы с Минобороны по строительству фортификационных сооружений, необходимой инфраструктуры, транспортной, особенно на новых территориях. У нас работа очень тесно, быстро, плотно, в таком хорошем взаимодействии, будем продолжать это взаимодействие», – сказал Хаснуллин.
Вечером 12 мая президент России Владимир Путин указом освободил от должности министра обороны Сергея Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций.