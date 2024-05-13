Хуснуллин пообещал оказать Белоусову любую поддержку

«И по жилью, и по обеспечению, если надо, по строительству. У нас есть опыт совместной работы с Минобороны по строительству фортификационных сооружений, необходимой инфраструктуры, транспортной, особенно на новых территориях. У нас работа очень тесно, быстро, плотно, в таком хорошем взаимодействии, будем продолжать это взаимодействие», – сказал Хаснуллин.