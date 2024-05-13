В двух приграничных городах Сумской области Украины объявлена эвакуация
В городах Белополье и Ворожба Сумской области Украины объявлена эвакуация. Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Жителям Белополья и Ворожбы, особенно семьям с детьми, предписано обратиться к старостам и председателям общин для эвакуации. Эвакуированных планируют разместить в местах компактного проживания.
«Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация», – отметил Артюх во время аппаратного совещания.
В марте сообщалось, что с территории граничащей с Россией Сумской области Украины эвакуировали более 4500 человек. Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России, протяженность государственной границы составляет 562,8 км.