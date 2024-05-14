Пескову неизвестно о возможных перестановках в руководстве госкомпаний

14 мая Песков анонсировал скорое назначение губернаторов четырех регионов, главы которых перешли на работу в правительство. Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта. Свои полномочия на постах глав регионов они пока не сложили.