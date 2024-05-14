Пескову неизвестно о возможных перестановках в руководстве госкомпаний
Кремль не располагает информацией о возможных перестановках в руководстве госкорпораций и госкомпаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мне об этом не известно», – сказал представитель Кремля.
14 мая Песков анонсировал скорое назначение губернаторов четырех регионов, главы которых перешли на работу в правительство. Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта. Свои полномочия на постах глав регионов они пока не сложили.
Утром того же дня в Госдуме началось заседание по утверждению внесенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатур на должности федеральных министров. Ориентировочно, оно продлится девять часов. 13 мая депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя в новом правительстве РФ.