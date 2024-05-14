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В Кремле объяснили назначение Патрушева помощником президента

Ведомости

Опыт бывшего главы ФСБ и экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева будет играть большую роль на его новом посту помощника президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это, конечно, чуть-чуть другой характер [деятельности]. Но это абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, весьма сложная, поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», – сказал Песков, отвечая на вопрос о новом направлении работы Патрушева.

Представитель Кремля уточнил, что в обязанности помощника президента «в зависимости от поручений президента» входят контакты с федеральными, региональными органами власти, а также с агентствами и службами. По словам Пескова, эта работа «гораздо шире по своему охвату, чем перечень курируемых вопросов».

Отвечая на вопрос о публичности Патрушева, Песков отметил, что новая должность этого не исключает. Он обратил внимание, что помощники президента «достаточно часто общаются со СМИ, разъясняют линию президента».

12 мая президент РФ Владимир Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза и назначил на его место и. о. министра обороны Сергея Шойгу. 14 мая глава государства подписал указ о назначениях в АП, согласно которому Патрушев стал помощником президента РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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