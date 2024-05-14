В Кремле объяснили назначение Патрушева помощником президента

Представитель Кремля уточнил, что в обязанности помощника президента «в зависимости от поручений президента» входят контакты с федеральными, региональными органами власти, а также с агентствами и службами. По словам Пескова, эта работа «гораздо шире по своему охвату, чем перечень курируемых вопросов».