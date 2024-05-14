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Песков: встреча президента с правительством состоится, как только оно появится

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретится с новым составом правительства, как только оно будет утверждено. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сначала оно должно появится. Как только оно появится, тогда встреча и состоится», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с новым составом правительства 14 мая.

Комментируя планы президента на день, Песков заявил, что готовить встречу Путина с новым кабмином начнут уже после всех окончательных утверждений и назначений.

14 мая в Госдуме проходит пленарное заседание, на котором рассматриваются кандидатуры федеральных министров. Согласно указу президента РФ, в структуру правительства, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство. Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства 11 мая. 

Совет Федерации 14 мая утвердит руководителей силового блока и главу МИД. Их кандидатуры предложил 12 мая президент РФ Владимир Путин. Большая часть силовиков остается на своих постах, в том числе Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Константин Чуйченко (Минюст). Пост также предложено сохранить Сергею Лаврову (МИД). При этом на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу предложен и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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