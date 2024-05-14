Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Лавров: визит Путина в Китай укрепит совместную работу двух стран

Ведомости

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай 16-17 мая укрепит совместную работу Москвы и Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Совета Федерации.

«Уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит нашу совместную работу», – сказал он.

Лавров добавил, что «дуэт Москвы и Пекина» играет важнейшую «балансирующую роль» в мире. Он отметил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы и дальше лидировать в установлении «более справедливого, демократичного миропорядка».

Путин посетит с государственным визитом Китай 16-17 мая. Это будет его первая поездка за рубеж после вступления в должность. В Кремле отметили, что лидеры обсудят «весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

В ходе визита Путин также встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и посетит город Харбин.

В предыдущий раз Путин приезжал Китай 17-18 октября 2023 г. Тогда он посетил третий международный форум «Один пояс – один путь», а также провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в расширенном и узком формате. Встреча продлилась три часа, более полутора часов из них – тет-а-тет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных