Лавров: визит Путина в Китай укрепит совместную работу двух стран
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай 16-17 мая укрепит совместную работу Москвы и Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Совета Федерации.
«Уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит нашу совместную работу», – сказал он.
Лавров добавил, что «дуэт Москвы и Пекина» играет важнейшую «балансирующую роль» в мире. Он отметил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы и дальше лидировать в установлении «более справедливого, демократичного миропорядка».
Путин посетит с государственным визитом Китай 16-17 мая. Это будет его первая поездка за рубеж после вступления в должность. В Кремле отметили, что лидеры обсудят «весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
В ходе визита Путин также встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и посетит город Харбин.
В предыдущий раз Путин приезжал Китай 17-18 октября 2023 г. Тогда он посетил третий международный форум «Один пояс – один путь», а также провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в расширенном и узком формате. Встреча продлилась три часа, более полутора часов из них – тет-а-тет.