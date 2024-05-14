Лавров: визит Путина в Китай укрепит совместную работу двух стран

В предыдущий раз Путин приезжал Китай 17-18 октября 2023 г. Тогда он посетил третий международный форум «Один пояс – один путь», а также провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в расширенном и узком формате. Встреча продлилась три часа, более полутора часов из них – тет-а-тет.